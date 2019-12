International bekanntes Trio begeistert mit Boogie-Woogie

Fans von Swing, Blues und Boogie-Woogie kamen jetzt in der Hans-Prinzhorn-Klinik voll auf ihre Kosten. Der LWL-Klinik war es gelungen, ein international bekanntes Musikertrio „aufs Land“ zu holen: Frank Muschalle, Dirk Engelmeyer und Stephan Holstein reisten extra aus Berlin bzw. München an. Über einen vollen Konzertsaal konnte sich die Klinik freuen.

Frank Muschalle und Dirk Engelmeyer gehören zu den gefragtesten europäischen Boogie-Woogie-Musikern. In der Besetzung Piano und Schlagzeug/Gesang, die im klassischen Blues und Boogie eine lange Tradition hat, sind die beiden seit Jahren in Jazzclubs und auf Festivals in Deutschland und Europa zu Gast. Frank Muschalle entdeckte nach elf Jahren klassischen Klavierunterrichts mit 19 den Boogie Woogie für sich. Seit über 20 Jahren ist er ein gefragter Boogie-Woogie-Pianist. Viel Erfahrung bringt auch Dirk Engelmeyer mit, der seit früher Jugend Schlagzeug spielt. Anfangs beeindruckt von Blues- und Rockmusik der 60er Jahre, beeinflussen heute Drummer der New Orleans-, Chicago Jazz- und Swingära die Spielweise von Dirk Engelmeyer.

Jazz-Fazz-Bigbandgastiert im April

Dritter im Bunde war der Saxophonist und Klarinettist Stephan Hollstein, der mit vielen Jazzprojekten international unterwegs ist. Dieses hochkarätige Trio bot in der Klinik einen stimmungsvollen Musikgenuss. Zum Mitwippen animierten Titel wie „Wake up call“ oder der „Boogie Woogie stomp“. Virtuos flogen die Finger Frank Muschalles über die Tasten, der die Klassiker temperamentvoll zu Gehör brachte. Mit der Ankündigung „Wir lieben Schnulzen“ gab es aber auch ruhigere Klänge, so Leroy Carrs „Blues before sunrise“ mit Dirk Engelmeyer als Bluessänger. Die Konzertreihe soll 2020 fortgesetzt werden. Für den 23. April steht ein Auftritt der Jazz-Fazz-Bigband auf dem Jahresplan.