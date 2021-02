Italienisch ohne Vorkenntnisse

Hemer. Anfänger ohne Vorkenntnisse können in einem Italienischkurs der VHS Menden-Hemer-Balve erste Basissprachkenntnisse erwerben, um sich in Alltagssituationen gut verständigen zu können. Der Kurs findet Dienstags, ab 23. Februar, von 19.30 bis 21 Uhr, in Hemer in den Räumlichkeiten am Sauerlandpark statt. Sollte ein Präsenzunterricht aufgrund der bestehenden Corona-Verordnungen nicht stattfinden können, so läuft der Kurs über Zoom. Anmeldungen unter der Kursnummer 211-4400 erfolgen telefonisch unter 02373-94713-0 oder im Netz unter www.vhs-mhb.de