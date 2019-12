Frönsberg. Die Fahrgemeinschaften starten am Sonntag um 13.15 Uhr am Parkplatz Meise, die Wanderung beginnt am Dorfgemeinschaftshaus Ispei.

Jahresabschlusswanderung des SGV Frönsberg

Für ihre letzte Wanderung im alten Jahr am morgigen Sonntag, 29. Dezember, nehmen sich die Mitglieder des Sauerländischen Gebirgsvereins (SGV) Frönsberg eine sieben Kilometer lange Strecke um Frönsberg vor. Die Fahrgemeinschaften starten um 13.15 Uhr am Parkplatz Meise in Sundwig, die Wanderung beginnt um 13.30 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in Ispei. Nach etwa zwei Dritteln der Strecke ist eine Einkehr in Frönsberg geplant. Der Wanderführer ist Jochen Lipproß. Weitere Infos gibt es unter 02372/80756.