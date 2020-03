Jugendplenum wird zur Ideenfabrik

Wie sehen Kinder und Jugendliche ihre Stadt, was würden sie ändern? Welche Ideen haben sie, um Hemer für junge Menschen attraktiver zu machen? Einmal im Jahr organisiert die Stadt Hemer ihr Jugendplenum, und das seit vielen Jahren. Am Mittwoch kamen die Schülerabordnungen der Felsenmeerschule, der Real- und der Gesamtschule sowie des Gymnasiums mit Vertretern der Verwaltung und der Politik in der Turnhalle der Felsenmeerschule zusammen. Bürgermeister Michael Heilmann freute sich über die Bereitschaft der Jugend, sich einzubringen. „Ich nehme allgemein unter den Jugendlichen ein großes Interesse an politischen Themen wahr, und spüre auch das Interesse, dass sie sich engagieren und beteiligen möchten“, sagte Hemers erster Bürger. „Das Jugendplenum ist wichtig, um zu erfahren, welche Themen den Jugendlichen für die Entwicklung Hemers am Herzen liegen. Es soll den Teilnehmern aber auch aufzeigen, dass sie sich jederzeit an die Politik und die Verwaltung werden können, um die Dinge anzustoßen, die ihnen in Hemer fehlen oder verbessert werden können“, so Hemers Erster Beigeordnete Christian Schweitzer.

In sechs Arbeitsgruppen ging es an die Arbeit: An den Tischen standen verschiedene Themen im Fokus. So ging es unter anderem um das Jugendzentrum, um Jugend & Schule, um Jugendpolitik & Demokratiebildung, öffentliche Spielflächen oder um die Jugendverbandsarbeit sowie Kinder- und Jugendkulturarbeit. „Die Jugendlichen haben alle super mitgemacht“, freute sich Annemarie Simon aus der Stadtjugendpflege. Zudem lobte sie die tolle Kooperation mit der Felsenmeerschule, die zum ersten Mal Veranstaltungsort für das Jugendplenum war.

Fehlendes WLAN, Dirtpark und moderne Schule

Bei den Ergebnispräsentation wurde deutlich, dass es noch an vielen Stellen in der Stadt hakt. Nicht alles ist schlecht in Hemer, aber Jugendliche sehen ihre Stadt einfach mit anderen Augen. Im Westiger Park fehlen der Jugend weitere Aufenthaltsmöglichkeiten, auf dem Lambergplatz ist es aber auch das fehlende WLAN, was die Schülerinnen und Schüler stört. Längere Öffnungszeiten sollen es im Dirtpark sein, der dieses Jahr wohl endlich die lang erwartete Startrampe bekommt. Im JuK soll die Außenfläche auch von der Jugend genutzt werden können. Im Jugend- und Kulturzentrum sollen mehr Konzerte stattfinden, gewünscht sind Workshops – zum Beispiel Tanzen oder Kochen – oder auch Musikschnupperkurse. Befürworten würde die Jugend zudem Ausflüge.

Auch politische Podiumsdiskussionen, die Wahl eines Stadtschülervertreters und interkulturelle Dialoge an den Schulen sind gewünscht. Für den Sauerlandpark könnte man sich unter anderem ein überdimensionales Schachbrett und eine Adventure-Golf-Anlage vorstellen. Alle Schulgebäude sollen saniert werden. Auch eine zweite Gesamtschule würden die Jugendlichen auf Grund des hohen Schüleraufkommens begrüßen.