Nachtleben Kamera an Sundwiger Mühle nimmt Palettendiebstahl auf

Hemer. Inhaber der Mühle postet das Video als Abschreckung auf seiner Facebook-Seite. Eine Anzeige gibt er nicht auf.

Vier Jugendliche haben am frühen Samstagmorgen gegen 3.15 Uhr Paletten auf dem Gelände der Sundwiger Mühle gestohlen und wurden dabei von der Überwachungskamera der Mühle gefilmt. Ein Verstoß, den Mühlen-Inhaber Johannes Alberts nicht so einfach auf sich sitzen hat lassen. Als Abschreckung postete er das Video auf der Facebookseite der Mühle mit der Bitte, die Europaletten wieder herzubringen oder zu bezahlen (16 Euro). Eine Anzeige will der Müller nicht aufgeben. „Ich möchte nur nicht, dass es wieder passiert“, erklärt Johannes Alberts auf Nachfrage.

Mit weißem Rauschebart auf nächtlicher Tour

Vier junge Menschen, einer von ihnen offenbar als Weihnachtsmann verkleidet, sind auf der Aufnahme zu sehen. Wie Johannes Alberts schildert, haben sie die Säcke auf den Paletten weggeräumt und dann die Europaletten mitgenommen. Obwohl dies natürlich ärgerlich ist, hält sich der Schaden in Grenzen. „Es ist jetzt keine große Sache“, sagt der Inhaber der Mühle. Um Flurschäden auf dem Gelände zu vermieden und um Zeit zu sparen, lagert Johannes Alberts die Paletten mit dem Inhalt draußen. Dass die Stelle allerdings auch videoüberwacht ist, haben die vier jungen Menschen wohl nicht geahnt.