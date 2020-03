Hemer. Auf der Grundlage der Empfehlung des Ministeriums für Schule und Bildung in Nordrhein-Westfalen, auf schulische Veranstaltungen außerhalb der Schule vor den Osterferien zu verzichten, haben sich die Hemeraner Grundschulen dazu entschieden, auf das für heute geplante Völkerball- und das Fußballturnier der Schulen zu verzichten. Die sportlichen Vergleiche der Grundschulen sollten in der Diesterweghalle und in der Parkhalle stattfinden.