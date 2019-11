Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kein weiterer Zebrastreifen

Ihmert.Die neu gebaute Ihmerter Westendorfstraße wird keinen dritten Zebrastreifen erhalten. Einen entsprechenden Bürgerantrag hat der Hauptausschuss abgelehnt. Friedhelm Hepping hatte die Querungshilfe zwischen Am Habuch und Im Loh beantragt, weil hier viele Wanderer auf dem Höhen Flug die Straße queren müssen.

Nach Ansicht von Straßenverkehrsbehörde, Straßenbaubehörde und Polizei besteht hier jedoch keine besondere Gefährdung, weil die Straße in alle Richtungen gut einsehbar sei und der Fahrbahnverschwenk am Ortseingang das Tempo verringere. Dieser Argumentation schloss sich auch der Ausschuss an. Mit dem Radar-Smiley soll vor Ort die Geschwindigkeit kontrolliert werden.