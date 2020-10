Hemer. Wegen der aktuell steigenden Fallzahlen in der Corona-Pandemie setzt die evangelische Kirchengemeinde Hemer ihre Chorproben aus. Der Morgenchor und auch die Martin-Luther-Kantorei kommen daher am heutigen Mittwoch nicht zur Probe zusammen. Wie es in den kommenden Wochen weitergeht, soll kurzfristig entschieden werden.