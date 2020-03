Keine Vorträge in der Klinik und kein Frauenfest

Hemer. Auch in Hemer werden wegen des Coronavirus mehrere Veranstaltungen abgesagt.

Nachdem die Feuerwehr auf Grund des kursierenden Coronavirus ihre Jahresdienstbesprechung abgesagt und eine Hemeraner Firma zwei Veranstaltungen für März und vorsorglich für Juni gecancelt hat, geht es weiter: Die Paracelsus-Klinik sagt ihre Vorträge für den Monat März ab, und auch das Internationale Frauenfest, das für diesen Freitag geplant war, findet nicht statt. Die Hemeraner sind was das Corona-Virus betrifft, nicht hysterisch, aber dennoch vorsichtig. Der ebenfalls für diesen Freitag terminierte Kabarett-Abend mit Markus Krebs im Grohe-Forum findet aber statt.

Absagen sind Vorsichtsmaßnahmen

Die Entscheidung für die Absage der Vortragsveranstaltungen sei eine reine Vorsichtsmaßnahme wegen des Coronavirus, heißt es aus der Paracelsus-Klinik und sei von der Klinikleitung im Sinne der Patienten und Besucher getroffen worden. Die Klinikleitung bittet um Verständnis für diese Entscheidung.

Das Frauenfest der Stadt Hemer wird normalerweise durchschnittlich von 150 Frauen besucht, in diesem Jahr aber läuft der Vorverkauf sehr schleppend. „Viele Frauen wollen nicht dabei sein, weil sie das Coronavirus in ihren Köpfen haben“, so die städtische Gleichstellungsbeauftragte Irene Vormweg. Zudem wollten Frauen, die bereits Eintrittskarten haben, ihre Tickets wieder zurückgeben. So habe man sich gemeinschaftlich entschlossen, das Fest abzusagen. „Vielleicht gebietet es auch die Vernunft. NRW ist ein Corona-Hotspot“, sagt Irene Vormweg als Privatperson und nicht in offizieller Funktion.

Stufenfahrt nachSüdtirol gestrichen

Das Friedrich-Leopold-Woeste-Gymnasium hat bereits nach einer Elternversammlung vor zwei Wochen eine Stufenfahrt nach Südtirol abgesagt. „Jetzt kam aber auch die Entscheidung des Schulministeriums, dass solchen Fahrten abgesagt werden müssen“, sagte Professor Dr. Jörg Trelenberg, Schulleiter des Woeste-Gymnasiums. An der Europaschule läuft der Schulbetrieb aktuell alles nach Plan, die Realschule hat ihren Schüleraustausch in Frankreich gecancelt.

Wilfried Kickermann vom Phono-Forum Menden ist der Veranstalter des Comedy-Abends am Freitag im ausverkauften Grohe-Forum. Er geht zu diesem Zeitpunkt davon aus, dass die bereits ausverkaufte Veranstaltung auch tatsächlich stattfindet. „Wir haben von den Behörden nichts anderes gehört“, so Wilfried Kickermann, „auch von den Gästen, die Karten gekauft hatten, sind keine Nachfragen gekommen“.