Feuerwehr Kellerbrand an der Hedhofstraße in Hemer

Der Löschzug Mitte und die Hauptwache mussten am Samstag einen Kellerbrand in der Innenstadt löschen.

Hemer. Die Hemeraner Feuerwehr musste am Samstagnachmittag zu einem Gebäudebrand an der Hedhofstraße ausrücken. Gegen 14 Uhr heulten für den Löschzug Mitte die Sirenen, um die Hauptwache beim Einsatz zu verstärken. Im Keller eines Einfamilienhauses war ein Trockner in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Im Keller platzte durch die Hitze ein Wasserrohr, so dass das Untergeschoss geflutet wurde. Die Stadtwerke mussten die Hauptwasserleitung in der Straße abriegeln, um anschließend den Hausanschluss sperren zu können. Dadurch waren mehrere Häuser zeitweise ohne Wasser. Der Feuerwehreinsatz war nach gut einer Stunde beendet.