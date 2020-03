Kindergarten feiert 50-jähriges Jubiläumsfest

Hemer. Der Christkönig-Kindergarten feiert anlässlich seines 50-Jährigen Bestehens ein Jubiläumsfest am Samstag, 16. Mai, von 11 bis 16 Uhr in den Räumen an der Beethovenstraße. Das Fest wird unter dem Motto „Jahrmarkt der Generationen“ stattfinden. Unter anderem gibt es eine Aufführung der Zirkusschule „Petit“, eine Tombola und Ballonkünstler treten auf. Zudem wird vor Ort eine Hüpfburg und ein Karussell aufgebaut. Speisen und Getränke werden angeboten sowie Zuckerwatte und Popcorn. Sollte durch Erlöse bei Essens- und Getränkeverkauf sowie beim Verkauf von Tombola-Losen ein Überschuss entstehen, dann sollen damit auch Investitionen im Außen- und Innenbereich der Kita mitfinanziert werden.