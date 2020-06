Hemer. Der Letmather Straßenkünstler Rolf Besch alias Rolf J. will am heutigen Samstag um 14 Uhr ein kleines Konzert auf dem Marktplatz geben. Dabei soll es sich um Rock- und Popsongs handeln, aber auch Musik für Kinder. Die Aufführung ist für 45 Minuten geplant. Spenden sollen, so Besch, einer Kita in Hemer zugute kommen.