Konferenzen für Schulstart laufen

Hemer. „Woestblech“ hat in den Ferien Soloproben zum Choral zusammengeschnitten. In den Schulen laufen die Vorbereitungen für den Unterrichtsbeginn.

Auch das Ensemble Woestblech des Woeste-Gymnasiums steht in den Zeiten der Corona-Krise nicht still. Die Ergebnisse der Bemühungen von Lehrern und Schülern können auf der Internetseite der Schule unter www.woeste.org abgerufen werden. Getrennt im eigenen Zuhause haben einige Mitglieder den Choral „Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit“ digital aufgenommen. Das Ergebnis wurde dann zusammengeschnitten. Eine gemeinsame Probe des Ensembles ist als schulische Gruppierung derzeit nicht möglich. Mit dem musikalischen Feriengruß hofft Woestblech, wenigstens auf diese Weise in dieser oft tristen und traurigen Zeit eine kleine Freude zu machen. Auf der Internetseite der Schule hatte sich auch das Kollegium mit einer Fotocollage direkt zum Ferienbeginn an die Schüler gewandt, um ihnen für die Ferienzeit „von Herzen“ alles Gute in dieser besonderen Zeit zu wünschen.

Am Woeste-Gymnasium laufen derzeit die Vorbereitungen für den stufenweisen Unterrichtsbeginn. Ab kommenden Donnerstag soll zunächst der 70-köpfige Abiturjahrgang wieder auf die Prüfungen vorbereitet werden. In einer Videokonferenz versuchte Schulleiter Dr. Jörg Trelenberg am Freitag mit dem erweiterten Schulleitung und der Stadtverwaltung wichtige Fragen zum Schülertransport, zu Hygiene- und Abstandsmaßnahmen und Teilung in Lerngruppen zu klären. Schüler und Eltern sollen am Montag über die Regelungen informiert werden.

Entsprechende Maßnahmen müssen auch die Europaschule und die Realschule für ihre Abschlussjahrgänge treffen.