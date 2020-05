Corona Krankenbesuche nur in Prinzhorn-Klinik

Hemer. Auch für die Paracelsus-Klinik Hemer gilt weiterhin ein Besuchsverbot. In Abstimmung aller Krankenhäuser mit der unteren Gesundheitsbehörde des Märkischen Kreises sollen voraussichtlich bis zum 9. Juni weiterhin keine Besuche in den Krankenhäusern stattfinden. Einzelfälle, beispielsweise auf Geburts- und Kinderstationen sowie auf Palliativstationen, können wie bisher im Vorfeld telefonisch abgesprochen werden. Sowohl die untere Gesundheitsbehörde des Kreises als auch die Leitungen der Krankenhäuser im Märkischen Kreis sehen einer Öffnung der Hospitäler für Besucher mit Sorge entgegen.

Für die psychiatrische Hans-Prinzhorn-Klinik in Hemer gilt seit gestern eine gesonderte Regelung. Die Besuchsregelungen in Zeiten der Corona-Pandemie werden in den Kliniken des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) gelockert. Besuche auf den Stationen sind weiterhin nicht erlaubt. Stattdessen gibt es ausgewiesene Besuchsräume. Die Besuchszeiten sind zeitlich begrenzt und dürfen nur nach telefonischer Terminabsprache mit der Station erfolgen. Die Anzahl der maximalen Besucher ist auf zwei Personen je Patientin/Patient begrenzt.