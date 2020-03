Kreis entlastet Eltern, Stadt prüft noch

Hemer. Die Hemeraner Stadtverwaltung prüft noch, das Jugendamt des Märkischen Kreises hat bereits entschieden, wie es die Eltern finanziell entlastet, die ihre Kinder aufgrund des landesweiten Betretungsverbots nicht in die Kindertageseinrichtungen (Kitas) oder in Kindestagespflege schicken können. Für Eltern, die im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes (Balve, Halver, Herscheid, Kierspe, Nachrodt-Wiblingwerde, Neuenrade, Meinerzhagen und Schalksmühle) wohnen, sollen zunächst für die Monate März und April 2020 die Elternbeiträge erlassen werden. Die Verrechnung der zu viel gezahlten Beiträge erfolgt zum Ende des Kindergartenjahres (31. Juni 2020).

Ähnlich könnte auch die Regelung in Hemer aussehen. So hat die UWG den Bürgermeister aufgefordert, durch die Aussetzung der Beiträge ein klares Signal der Solidarität an die Eltern zu senden. „Diese entlastende Maßnahme soll insbesondere auch für die Kinder in der Notbetreuung (systemrelevante Elternberufsgruppen) gelten“, so UWG-Vorsitzender Knut Kumpmann. Die Stadt wolle vor einer Entscheidung noch eine mögliche einheitliche Lösung auf Landesebene abwarten, hieß es gestern auf Anfrage.