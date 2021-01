Lernen auf technischen Umwegen

Die Klassenräume bleiben erst einmal leer, die Stühle hochgestellt – wie in der Freiherr-vom-Stein-Schule.

Die Schulen der Felsenmeerstadt reagieren auf den Ausfall des Präsenzunterrichts.

Hemer. Mit dem Lernen auf Distanz beschreiten die Schulen zwar keine ganz neuen Wege mehr, der Ausfall des Präsenzunterrichts ist aber trotzdem eine nicht unerhebliche Umstellung für die Lehranstalten. Die größte Unwägbarkeit bleibt dabei die technische Infrastruktur. Einerseits mangelt es an Endgeräten bei Schülern und Lehrern, andererseits sind erste Probleme mit der Serverleistung aufgetreten.

Gegen 7.55 Uhr findet per Videokonferenz der erste Online-Klassenlehrerunterricht der Realschule nach den Ferien statt. Die Lehrer begrüßen die Schüler nach den Ferien, berichten über die neue Lage. Gegen 9.15 Uhr nimmt die Video-Konferenz jedoch ein außerplanmäßiges Ende. Die Server brechen zusammen. „Der Traffic war wohl zu groß“, erläutert Schulleiterin Anne Beck.

Ihre Devise für die Verwendung von Videokonferenzen ist daher: „So viel wie nötig, so wenig wie möglich.“ Vor allem die App Schoolfox ist für die Realschule ein wichtiges Tool. Ansonsten gilt: „Alle Kommunikationsformen müssen wir nutzen“, so Beck. Arbeitsblätter werden teilweise per Post verschickt, Nachfragen über Telefon geklärt. „Es ist eine sehr kreative Zeit – für Lehrer wie für Schüler“, erklärt die Schulleiterin. Die ersten beiden Tage der Woche nutzt die Schule als Organisationstage.

Nicht nur an der Diesterwegsschule dürfte ein anderes Problem das Lernen auf Distanz erschweren. Mehr als ein Drittel der 145 Schüler bringt nicht die technischen Voraussetzungen für digitalen Unterricht mit, hat also kein passendes Endgerät für den Unterricht. Auch die Lehrer erhalten vom Land keine Arbeitsgeräte. „Da wird die Videokonferenz schon mal auf dem privaten I-Pad einer Kollegin gestartet“, schildert Schulleiterin Cordula Ulrich.

Die Schüler können sich ihr Arbeitsmaterial zu bestimmten Zeiten in der Woche abholen. Fragen werden über das Telefon geklärt. Außerdem arbeitet die Schule mit Logineo. Vor allem die morgendliche Begrüßung wird über Videokonferenz abgehalten. Dies funktioniert nur mit elterlicher Beteiligung, da die Bedienung und die Mitarbeit zu kompliziert für die Grundschüler sind. In welcher Frequenz die Videokonferenzen für den Unterricht genutzt werden, ist, so Cordula Ulrich, von Lehrkraft zu Lehrkraft unterschiedlich.

Einen größeren Anteil am Lernen als sonst soll die Videokonferenz für die Europaschule haben. Jede reguläre Fachstunde soll zumindest zu Beginn und zum Ende über Video stattfinden. „Vor den Ferien haben wir schon damit angefangen. Bisher mit gutem Erfolg“, sagt Schulleiter Kai Hartmann. Im Hinblick auf eine mögliche Lockerung im Frühjahr bereitet sich die Gesamtschule schon auf ein Mischmodell mit Präsenzanteilen und Lernen auf Distanz vor. Ansonsten nutzt die Schule wie auch vor den Ferien Programme wie Google-Classrooms.

Wie die technische Ausstattung mit Endgeräten aussieht, kann Hartmann zum Zeitpunkt nicht genau sagen. „Was sicherlich von vielen noch nicht in Betracht gezogen worden ist, ist, dass viele Geschwisterkinder gleichzeitig die Geräte nutzen müssen“, erklärt der Schulleiter der Gesamtschule. Den Organisationstag am Montag hat die Schule auch dafür genutzt, rund 50 Computer-Arbeitsplätze für die Schüler einzurichten. Um technische Fragen zu klären, gibt es zudem eine Hotline.

Auch das Woeste-Gymnasium will vermehrt die Video-Konferenz für den Unterricht einsetzen. „Es soll eine gesunde Mischung für das eigene Lehrtempo sein“, erklärt es Schulleiter Prof. Dr. Jörg Trelenberg. „Sehr gute Schüler“ können eher eigenständig Aufgaben über die Logineo-Plattform erledigen, worüber auch Blog- und Wiki-Artikel möglich sind. Lehreinheiten im Plenum über Video-Konferenzen und Gruppenarbeiten in sogenannten Breakout-Rooms, virtuelle Räume, in denen sich eine Gruppe von Schülern zurückziehen kann und dann wieder in die Konferenz eintreten kann, sollen sich mit der eigenständigen Bearbeitung von Aufgaben die Waage halten.

Neu ist auch, dass die Leistungen beim Lernen auf Distanz nun bewertet werden. Beim Woeste-Gymnasium gibt es zum Beispiel einen Eintrag ins Klassenbuch, wenn ein Schüler bei Videokonferenzen fehlt oder seine Aufgaben nicht erledigt. Über mangelnde Serverleistung macht sich Trelenberg weniger Sorgen. „Wir nutzen Zoom und haben dafür auch das Einverständnis der Eltern eingeholt“, sagt der Schulleiter. Eine interne Nachfrage hat zudem ergeben, dass es an digitalen Endgeräten bei den Schülern nicht fehlt.

Wie andere Grundschulen nutzt die Oesetalschule die Plattform Padlet, um das Arbeitsmaterial an die Schüler zu verteilen. Videokonferenzen sollen vor allem für den Austausch untereinander genutzt werden. „Es ist für viele Kinder auch schön, ihre Schulkameraden wieder zu sehen“, sagt Schulleiter Norbert Stirnberg. Vieles, was mit dem Schulleben zusammenhängt, fehle den Kindern in dieser Zeit.