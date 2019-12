Hemer. Organisator Jörg Traut blickt auf eine erfolgreiche Saison zurück, durchschnittlich waren jeden Tag 20 bis 30 Besucher dabei.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Letztes Adventsfenster erinnert an Sammlung von Pater Beda

Was auf einer Sitzbank auf dem Grundstück der Familie Dux am 1. Dezember begonnen hat, endete in dieser Saison am 23. Dezember in einer Nische am Park von Haus Hemer. Bei den Adventsfenstern waren in diesem Jahr laut Organisator Jörg Traut jedes Mal mindestens zehn, am „Fenster“ der Grundschule Deilinghofen sogar rund 120 Personen dabei. Durchschnittlich 20 bis 30 Personen kamen, so Traut, jeden Tag zu den adventlichen Zusammenkünften.

Das letzte Adventsfenster wurde vom Aktionskreis Pater Beda gestaltet – an einer ehemaligen Sammelstelle für die Papiersammlungen, die im November das letzte Mal stattfanden. Die zwölf Besucher erzählten ihre persönlichen Erinnerungen an die Sammlungen. Mit einer humorvollen Geschichte, angeregten Gesprächen, Apfelsaft im Kochtopf und Spekulatius-Keksen klang der Abend schließlich aus.