Hemer. Durch die Aktion „Strahlende Kinderaugen“ konnten Wünsche von Kindern erfüllt werden. Auf dem Weihnachtsmarkt erfolgt die Übergabe.

Lions-Club übergibt Wunschbaum-Geschenke

Auch in diesem Jahr war die Aktion „Strahlende Kinderaugen“der Wirtschaftsinitiative Hemer und des Lions-Clubs sehr erfolgreich. Alle Kinderwünsche werden erfüllt. Am Sonntag, 8. Dezember, werden Vertreter der Lions und der Wirtschaftsinitiative gegen 15 Uhr auf der Bühne des Weihnachtsmarktes die Geschenke-Säcke an die Vertreter der Schulen und Einrichtungen übergeben.