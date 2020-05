Lockerungen bringen neue Freiheiten und Herausforderungen

Hemer. Die Schulen bereiten sich auf weitere Klassen vor, die Gastronomen auf die Öffnung. Kinder genießen die Spielplätze im Sauerlandpark.

Der Donnerstag war für viele ein Tag der Veränderungen. Einerseits öffnete der Sauerlandpark nach mehreren Wochen wieder seine Tore. Andererseits sorgten die am Mittwoch beschlossenen Lockerungen für Vorbereitungsstress. Die Grundschulen bereiten sich nach der Öffnung für die vierten Klassen am Donnerstag auf die Einführung weiterer Jahrgänge vor. Für die Gaststätten ist die Gesetzeslage Fluch und Segen zugleich. Einerseits können sie ab Montag wieder öffnen, andererseits rechnen sie mit weiteren Umsatzeinbußen.

Können Erstklässler diewichtigen Regeln einhalten?

Erst am Donnerstagmorgen erreichte die Mail des Schulministeriums die Sekretariate der Bildungsstätten in der Felsenmeerstadt. In einem rollierenden Verfahren soll Tag für Tag ein neuer Jahrgang die Schule besuchen. In der Brabeckschule kommen am Montag zum Beispiel die Erstklässler in den Unterricht und am Dienstag dann die Zweitklässler. Da es solche Pläne aber schon vorher gab, trifft die Grundschulen die Nachricht nicht unvorbereitet. „Wir haben uns darauf eingestellt“, sagt Daniela Wittkopf, Schulleiterin der Brabeckschule.

Auch die „Generalprobe“ mit den vierten Klassen am Donnerstag dürfte das Grundschulkollegium etwas beruhigt haben. Wie viele Grundschulen mitteilen, hat die Einhaltung der Regeln gut geklappt. „Die Viertklässler waren vorbildlich“, sagt Florian Lötters, Schulleiter der Freiherr-vom-Stein-Schule. Mit kleinen Füßchen auf den Boden wie in der Brabeckschule, mit geklebten Kreuzen und farbigen Pfeilen wie in der Wulfertschule und Flatterband und Bodenmarkierungen wie in der Freiherr-vom-Stein-Schule und der Diesterwegschule haben die Schulen den Kindern die Richtung aufgezeigt.

„Wir haben aber auch einen Maßnahmenplan an die Eltern weitergegeben“, sagt Daniela Wittkopf. Laut den Berichten der Grundschulleiter war der Großteil der Schüler schon informiert und mit der Situation vertraut. „Was auf dem Schulweg passiert, können wir allerdings nicht kontrollieren“, so der Hinweis von Florian Lötters.

Wie erfolgreich die Einführung der Erstklässler sein wird, können die Schulleiter nur schätzen. „Da hat man schon ein mulmiges Gefühl Je nach Reife wird das unterschiedlich sein“, sagt Daniela Wittkopf. Sie könnte sich vorstellen, dass einige Kinder von der Situation verunsichert sein könnten. Florian Lötters ist zuversichtlich, dass die Erstklässler die Regeln einhalten können. „Die werden das schon schaffen“, sagt er. Stück für Stück gehe es in die Normalität zurück.

Auch Markus Küper, Konrektor der Wulfertschule, sieht es gelassener. „In den Notgruppen klappt das“, zeigt er seine Erfahrungen mit Erstklässlern während der Corona-Krise auf. Sicherlich müsse man aber Ängste bei den Kindern auffangen. Cordula Ulrich, Schulleiterin der Diesterwegschule ist „sehr gespannt“, wie es am Montag mit den Erstklässlern laufen wird. Der Eingang zu den Klassenräumen verläuft über ein Treppenhaus. Drei Lehrer haben am Donnerstag beim Eingang in die Klassen auf die Einhaltung der Abstandsregelungen geachtet. „Ich habe ein tolles Team. Die versuchen alles, damit das funktioniert“, sagt sie. Befinden sich die Kinder erst einmal in den Klassen, gebe es weniger Probleme.

Gastronomen erwartengroßen Mehraufwand

Die Gastronomen in der Felsenmeerstadt sind aufgrund der angekündigten Lockerungen unter Zugzwang. „Wir sind sehr gestresst“, sagt Marika Thorschmidt von der Gaststätte Mettgenpin. Die Zutaten müssen nun eingekauft werden, die Mitarbeiter auf die neue Situation vorbereitet werden. „Wir werden mit jedem Gast sprechen müssen“, sieht sie auch den Mehraufwand in der Krise. Die Mitarbeiter müssen herausfinden, ob die Gäste mit dem engen Familienkreis die Gaststätte besuchen und zudem über die Abstandsregeln informieren.

„Die große Unsicherheit ist, wie es in der Wirklichkeit aussehen wird. Keiner weiß, wie es weitergeht“, erzählt sie ihre Sorgen. Vieles hänge vom Gast ab und wie er sich an die Regeln hält. „Wenn man die Abstände nicht einhält, werden wir zahlen müssen“, erklärt die Gastwirtin. Während der Schließung hat das Restaurant zweimal die Woche Außer-Haus-Gerichte geliefert.

Marjan und Lina Gil Simone Zoksimovski haben die Corona-Zwangspause für umfangreiche Renovierungen ihrer Gaststätte Marjans genutzt. Foto: Ralf Engel / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

Vor allem mit Renovierungsarbeiten war Marjan Zoksimovski vom Marjan`s während der Schließung beschäftigt. Er geht davon aus, dass die Nachfrage am Montag groß sein wird. Jedoch hat er nur noch die Hälfte seines Platzes zur Verfügung. „Wir müssen dann mit der Hälfte des Platzes die gleichen laufenden Kosten tragen“, sieht er die Probleme mit einer Gastronomie auf „Sparflamme“. Eine weitere Unsicherheit sieht in fehlenden sicheren Vorgaben. „Wir wissen auch nicht, wie lange wir geöffnet sein dürfen“, erklärt Marjan Zoksimovski.

Die Pizzeria „Bei Toni“ wird nicht direkt am Montag, sondern erst am Mittwoch ihre Türen öffnen. Dann soll es auch Eis zum Mitnehmen geben. „Vorher kaufen wir ein und bereiten alles vor“, sagt Toni Longo Luciano von der Pizzeria „Bei Toni“. Obwohl er die Zahl der Tische von 25 auf zwölf verringern muss, rechnet er nicht mit Umsatzeinbußen. „Jeder wird seinen Platz haben“, erklärt er. Die Gäste können durch den Eingang herein und durch den Biergarten wieder heraus. Einen Lieferdienst hat er während der Schließung nicht eingerichtet. „Das wäre ein zu großer Aufwand gewesen“, erklärt er. Stattdessen hat er die Zeit mit Renovierungen, Instandhaltungen und Büroarbeit verbracht.

Auflagen für das Freibad werden noch geprüft

52 Tage musste er wegen der Corona-Pandemie geschlossen bleiben, seit Donnerstag kann der Sauerlandpark wieder besucht werden. Foto: Ralf Engel / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

In strahlende Gesichter von Besuchern blickten gestern die Mitarbeiter des Sauerlandparks. Ein großes Team bei am frühen Morgen noch überschaubaren Besucherzahlen kümmerte sich um die Einhaltung der Abstandsregeln. Vor allem die Kinder stürmten auf die Spielplätze. Erwachsene können gerade noch rechtzeitig die letzten Tulpen genießen. Wenn ab Montag auch wieder im Flora-Biergarten Platz genommen werden darf, kehrt ein weiteres Stück Normalität zurück.

Für viele überraschend kam wohl die mögliche Öffnung der Freibäder ab 20. Mai. „Wir müssen noch prüfen, welche Auflagen für den Bäderbetrieb einzuhalten sind“, sagt Josef Guthoff von den Stadtwerken. In der kommenden Woche soll über den genauen Öffnungstermin entschieden werden.