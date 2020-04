Lokales Einkaufen unterstützen und ins Autokino fahren

Hemer. Lokales Einkaufen ist in dieser Zeit wichtig, und ein wenig Abwechslung auch: Der Sauerlandpark bietet in Kürze den Besuch eines Autokinos an.

In seiner wöchentlichen Sitzung ließ sich der politische Krisenstab von Initiator Mark Pützer von dem Konzept der lokalen Online-Plattform www.lokalkaufen24.de überzeugen und empfiehlt das Projekt ausdrücklich: „Eine sehr gute Idee, die wir voll und ganz unterstützen. Die Einrichtung eines Onlinehandels für Hemeraner Gewerbetreibende zeigt in der Corona-Virus-Krise noch deutlicher, dass wir in Hemer zusammenstehen“, lautet die einhellige Meinung des Krisenstabes. Politik und Verwaltung appellieren an die Bürgerinnen und Bürger: „Das Angebot ist nun vorhanden, bitte nutzen sie es, damit wir auch nach der Krise noch ,zusammen einkaufen in Hemer‘ können.“

Infos zu Großveranstaltungennach dem 19. April

Eine weitere positive Nachricht verkündete Thomas Bielawski, Geschäftsführer des Sauerlandparks Hemer: „Der Sauerlandpark bereitet im Hintergrund bereits seit über einer Woche gemeinsam mit seinen Partnern ein Autokino auf dem Blücherplatz vor.“ Über die Details wird der Sauerlandpark in Kürze gesondert informieren. Selbstverständlich beschäftigt sich der Krisenstab wiederkehrend mit den Großveranstaltungen 2020. Im Hinblick auf deren Durchführung möchte man die Erlasslage des Landes NRW nach dem 19. April abwarten.

Abschließend teilt der politische Krisenstab mit, dass die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 28. April nicht stattfinden wird, die Vorlagen werden dann in der Sitzung des Rates der Stadt Hemer am 5. Mai beraten.