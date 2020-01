Lungenklinik in Hemer ist auf Coronavirus vorbereitet

Seit vier Wochen hält das Coronavirus jetzt die ganze Welt in Atem und ist nun auch wider erster Erwartungen in Deutschland angekommen. Auch in Iserlohn hat es bereits einen Verdachtsfall gegeben (wir berichteten), der einen Großeinsatz der Rettungskräfte auslöste.

Alltag sind ansteckende Erkrankungen für die Lungenklinik in Hemer, die mit ihrer Isolierstation für Infektionskrankheiten der Lunge perfekt ausgerüstet ist. Im Jahr 2000 wurde die Station eröffnet, damals vor allem für die Behandlung von Patienten mit Tuberkulose. Doch schon drei Jahre später kam mit SARS ein neues Sorgenkind und mit einem 72-jährigen Hattinger wurde der erste in Deutschland bestätige Fall auf der Hemeraner Infektionsstation isoliert. Auch SARS, die Kurzform für Schweres Akutes Respiratorisches Syndrom, wird durch ein Coronavirus ausgelöst. Die Szenen von damals könnten sich also jetzt wiederholen.

Behandlung ansteckender Lungeninfektionen ist auf der Isolierstation Alltag

„Eigentlich ist das Coronavirus nichts anderes als die hochansteckenden Lungeninfektionen, die wir sonst auf unserer Isolierstation behandeln“, meint Dr. Franz Stanzel, Chefarzt der Pneumologie mit dem Schwerpunkt Thorakale Endoskopie an der Lungenklinik Hemer. Klassischerweise seien das zum Beispiel die Tuberkulosepatienten. Grundsätzlich sei also die Behandlung von Patienten mit Coronavirus nichts Außergewöhnliches.

Dennoch hat auch die Lungenklinik den Ausbruch des Virus zum Anlass genommen, ihre Abläufe zu überprüfen. Als Grundlage dienen dabei die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts in Berlin. Diese sehen beispielsweise das Verwenden eines korrekt sitzenden Atemschutzes vor, der Nase und Mund bedeckt, sowie die Unterbringungen in einem Isolierzimmer mit Vorraum bzw. einer Schleuse. Zusätzlich stellen die Empfehlungen auch den Schutz des Personals in den Fokus, vor allem auch um die Verbreitung weiter einzuschränken. Die Einhaltung basishygienischer Maßnahmen sowie die Verwendung von Schutzkleidung, Schutzbrillen und speziellem Atemschutz sind zu diesem Zweck besonders wichtig. „Uns war es vor allem wichtig, alle Mitarbeiter für dieses Virus zu sensibilisieren, damit im Ernstfall schnell reagiert werden kann“, sagt Dr. Stanzel. Deshalb seien auch Atemschutzmasken an der Pforte deponiert worden, um den Selbst- und Patientenschutz garantieren zu können, sollte sich ein Patient mit Verdacht auf das Coronavirus in der Lungenklinik melden.

Hemeraner Lungenklinik erwartet eher Einzelfälle

Grundsätzlich sei die aktuelle Situation also normal für die Klinik, da nicht zu erwarten sei, dass zahlreiche Patienten auf einmal in der Klinik auftauchen und mutmaßlich mit dem Virus infiziert seien, schätzt Dr. Franz Stanzel die Situation ein: „Wir reden ja hier eher von Einzelfällen, die gut zu isolieren sind.“

Neben Hemer gibt es im näheren Umkreis auch noch Möglichkeiten in Lüdenscheid und Hagen, um Betroffene zu isolieren. Dies wird nötig, wenn der Verdacht auf eine Infektion besteht, in Hemer stehen acht Isolierbetten bereit. Ein Test soll dann innerhalb eines Tages zeigen, ob der Patient am Coronavirus erkrankt ist oder nicht. Zu diesem Zweck werden Sekretproben per Expressversand zum Robert-Koch-Institut nach Berlin geschickt, denn nur dort kann dieser Test durchgeführt werden.