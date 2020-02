In der Unfallstatistik der Polizei setzt sich die Felsenmeerstadt an einigen Stellen negativ im Vergleich zu anderen Städten des Märkischen Kreises ab. Drei der sieben Verkehrstoten im Kreis sind 2019 auf Hemeraner Straßen ums Leben gekommen. Auch die Anzahl der Verkehrsunfälle mit schwer verletzten Personen ist im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 50 Prozent gestiegen – kreisweit nur um rund zwei Prozent. 2018 gab es 13 Unfälle mit schwer verletzten Personen, 2019 waren es 20.

Auch Jörg Keßel, Leiter des für den Nordkreis zuständigen Verkehrskommissariats 1, erklärt, dass es 2019 in Hemer mehr Verkehrstote gab als in den vergangenen Jahren. Allerdings hätte man in den Fällen laut Keßel kaum eingreifen können. Beim ersten tödlichen Unfall im Jahr 2019 am 14. Februar überquerte eine 81-jährige Fußgängerin in Westig die Straße, ohne den fließenden Verkehr zu beachten. „Sie hat dem Fahrzeugführer damit keine Chance gelassen, darauf zu reagieren“, erklärt Keßel.

Folgenschwerer Fahrfehler des 78-jährigen Quadfahrers

Der zweite Unfall mit einem Verkehrstoten am 19. September sei dagegen eher auf äußere Umstände zurückzuführen als auf die fehlende Einhaltung der Verkehrsregeln. Ein 78-jähriger Quadfahrer befuhr die Mendener Straße, während ein Rettungswagen mit Blaulicht auf der anderen Straßenseite fuhr. Der 78-Jährige habe sich, so vermutet Keßel den Unfallhergang, derartig erschrocken, dass er einen Fahrfehler beging und mit einem abgestellten Mini-Bagger kollidierte.

Unfallopfer stand unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Beim dritten Unfallopfer am 16. Oktober 2019 habe die Polizei später festgestellt, dass der Kradfahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand und zudem keinen Führerschein besaß. Der 42-Jährige überholte laut Polizei auf der iserlohner Straße mehrere Autos, übersah dabei einen abbiegenden Wagen und prallte mit diesem zusammen. Danach stieß er gegen den Mast eines Verkehrszeichens, verlor seinen Helm und zog sich schwerste Kopfverletzungen zu.

Insgesamt haben sich die Verkehrsunfallzahlen in Hemer aber verringert. 1178 Unfälle waren es im Jahr 2018, während es im vergangenen Jahr 1124 Unfälle gab. Dies liegt daran, dass weniger Unfälle mit leicht verletzten Personen und mit Sachschäden im Vergleich zum Vorjahr verursacht wurden. Ein weiterer Negativtrend ist die steigende Zahl der Kinder, die in Verkehrsunfälle verwickelt wurden. 15 Kinder waren an 14 Unfällen beteiligt. Dabei wurden 14 Kinder leicht verletzt. 2018 waren zehn Kinder in zehn Unfälle verwickelt. Eines wurde schwer, acht leicht verletzt. Vier Unfälle ereigneten sich auf dem Schulweg, 2018 waren es zwei.