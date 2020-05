Brockhausen. Das 100. Pfingstsingen hätten die Sänger feiern können.

Der MGV Brockhausen muss das 100. Pfingstsingen in der Geschichte des Vereins am Samstag, 30. Mai, aufgrund der Corona-Pandemie absagen. Der Verein will das Jubiläum am Pfingstsamstag des kommenden Jahres aber wiederholen. Die Gesundheit der Sänger und der treuen Zuhörer im Dorf stehe an ersten Stelle, so der Verein.