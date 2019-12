Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

MGV Oese stellt Programm für neues Jahr vor

Becke. Auf seiner Weihnachtsfeier hat der MGV Oese auch das Programm für das neue Jahr vorgestellt. Am 18. Januar erfolgt um 16 Uhr die Mitgliederversammlung in der Festhalle Becke. Am 1. März wird das ausgefallene Konzert mit Karin Lagodka-Troue in der Ebbergkirche nachgeholt. Am 7. März geht es für die Sänger auf Herrenausflug, in dessen Rahmen sie zunächst den Bewohnern der Villa Brökelmann ein Ständchen bringen. Zur Vorstellung der Konfirmanden singen die Chormitglieder am 22. März in der Kreuzkirche. Obligatorisch nehmen die Sänger am Feuerwehrpicknick am 1. Mai teil. Zu Pfingsten erwartet der MGV Oese Franzosenbesuch aus der Partnerstadt.

Das 58. Sommerfest auf Hückings Hof wird am 27. Juni gefeiert. Am 8. November wirkt der Chor bei der traditionellen Hubertusfeier des Hegerings Iserlohn-Hemer auf Hückings Hof mit. Zum Volkstrauertag singen die Sänger am Ehrenmal und am 28. November lockt dann der 17. Scheunenadvent auf Hückings Hof. Mit der Weihnachtsfeier am 19. Dezember wird dann letztendlich das Jahr beschlossen.

Der MGV geht mit 34 Sängern in das Jahr 2020. Mit Dr. Tjwan-Die Gan, Oliver Petersmann, Torge Auer und Erwin Bahlke konnte Heinz-Jörg Hücking vier neue Mitstreiter in den Reihen des Männerchores begrüßen.