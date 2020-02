Becke. Die Sänger des MGV Oese treffen sich am Freitag, 21. Februar und 28. Februar um 19 Uhr in der Ebbergkirche, wo eine gemeinsame Chorprobe mit dem Streichorchester von Lagodka Troue für das bevorstehende Konzert am Sonntag, 1. März, um 17 Uhr durchgeführt wird. Es dirigiert Viktoria Ibsch. Um rege Beteiligung wird gebeten. Wer noch Karten für dieses Konzert sucht, sollte sich möglichst kurzfristig an Da Capo di Hademare oder den MGV Oese wenden. Email: mgvoese@web.de