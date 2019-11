Mit Aufklärung gegen Cybermobbing

Aufwachsende haben es im Informationszeitalter nicht besonders leicht. Über die sozialen Netzwerke können Jugendliche in den Kontakt mit Fremden kommen, Daten wie peinliche Fotos oder Texte können reproduziert und verändert werden. Es ist also notwendig, zu wissen, mit was man sich beschäftigt. Eine Möglichkeit ist die Ausbildung von Medienscouts, die Mitschüler über Gefahren des Netzes aufklären. Eine Veranstaltung des Landesprojekts mit dem Titel „Von Insta-Stories und Youtube-Worries“ fand am Montag im Jugend- und Kulturzentrum (JuK) statt.

Dass so ein Bildungsangebot durchaus seine Notwendigkeit hat, ist den Gesprächen mit Schülern zu entnehmen. So komme es durchaus vor, dass Schüler Opfer von Cybermobbing und Posts umgedeutet werden. Der 15-jährige Hemeraner Schüler Linus gibt ein Beispiel: „Wenn man zum Beispiel schreibt, dass der Fußballer Tony Kroos geile Haare hat, dann können schon Kommentare wie ,Du Schwuchtel’ kommen“, beschreibt er. Zudem habe er es in seinem Umfeld miterlebt, dass Fotos bearbeitet wurden, zum Beispiel Köpfe auf andere Körper gestellt werden. Auch mit Videos sei das möglich, so dass Köpfe von minderjährigen Schülern auf obszönem Videomaterial zu finden seien. „Durch die technischen Möglichkeiten und Photoshop ist vieles möglich“, erklärt er.

Zudem, das sagt die 14-jährige Maya, seien Smartphones mittlerweile so verbreitet, dass Schüler heimlich Videos im Unterricht filmen können. Diese landen dann im Internet. „Es kommt vor, dass private Bilder im Internet verbreitet werden“, erzählt die Schülerin. Angriffe auf persönlicher Ebene seien von Mobbern nicht unüblich.

Achtjähriger Nachbar versendet unbedarft Fotos

Was dabei helfen kann, so sagen es beide Schüler, ist Aufklärung und Bildung. „Bei meinem achtjährigen Nachbarn ist es beispielsweise so, dass er einfach so Bilder und Videos von sich hochlädt, ohne sich über die Konsequenzen Gedanken zu machen“, schildert Linus. Oft wissen auch die Eltern nicht darüber Bescheid. Maya sagt: „Mit zehn oder elf Jahren hat man noch nicht die Weitsicht, was mit den Daten alles passieren kann.“ Es sei wichtig, dass Schüler einen sensibleren Umgang mit dem Internet einüben.

Der 12-jährige Silas hebt hervor, dass es durch die Anonymität im Netz leichter wäre, andere Leute zu beleidigen und sich über das Aussehen von anderen lustig zu machen. „Da sollte man die Kommentare dann ausstellen“, hat er schon gelernt. Verbreitet in seinem Alter sind Dienste wie Snapchat, Tiktok oder Instagram. Maya und Linus nennen zudem Youtube und Whatsapp. „Facebook wird eigentlich nicht genutzt“, erklärt Maya.

Schüler frischen ihr Wissenüber Youtube und Co. auf

Mit dem Projekt Medienscouts der Landesanstalt für Medien NRW soll Schülern ein verantwortungsvoller Umgang mit den neuen Medien nähergebracht werden. In den Klassen können sie dann das Wissen weiterverbreiten und jüngeren Schülern den richtigen Umgang mit Daten vermitteln. Eine Qualifizierung zum Medienscout erfolgt an fünf Workshoptagen und behandelt unter anderem die Themen Cybermobbing, Bedrohungen im Netz und Fake-News.

Der eintägige Aufbaukurs „Von Insta-Stories und Youtube-Worries“ am Montag stellt eine Auffrischung des Wissens mit neuen Inhalten dar. Laut Michael Hoppe vom Hemeraner Jugendamt nahmen 45 Schüler aus fünf Schulen am Workshop teil. Neben Schülern der heimischen Europaschule am Friedenspark haben auch Schüler der Realschule Menden, des Walburgis-Gymnasiums Menden, des Burggymnasiums in Altena und des Albert-Schweitzer-Gymnasiums Plettenberg teilgenommen. „Normalerweise macht die Realschule auch mit. Es gab aber terminliche Überschneidungen“, sagt Michael Hoppe. Weitere Informationen zum Projekt gibt es unter www.medienscouts-nrw.de.