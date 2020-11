Mit Voranmeldung zur Blutspende

Hemer. Um gerade in Corona-Zeiten lange Warteschlangen vor der Blutspende zu verhindern, hat der DRK Blutspendedienst sich dazu entschlossen, viele Blutspendetermine mit Terminreservierung anzubieten. Die nächste Spende in Hemer ist am morgigen Mittwoch von 15 bis 20 Uhr im Alten Casino möglich.

Über die kostenlose DRK-Blutspende-App sowie die Website spenderservice.net können sich die Spender informieren, zu welchen Terminen dieser Service bereits angeboten wird und sich ihre persönliche Wunsch-Spendezeit reservieren. Dies geht auch unter der kostenfreien Rufnummer 0800 -11 949 11. So kann jeder ohne Wartezeit und unter den höchstmöglichen Sicherheits- und Hygienestandards Blut spenden.

Weiterhin dringend aufSpenden angewiesen

„Das Gesundheitssystem ist auch in Zeiten der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens dringend auf Blutspenden angewiesen. Deshalb sind Blutspendetermine in den Coronaschutzverordnungen ausdrücklich von den Versammlungs- und Veranstaltungsverboten ausgeschlossen“, erläutert Stephan David Küpper, Pressesprecher des DRK-Blutspendedienstes die allgemeine Situation und richtet seinen deutlichen Appell an die Bevölkerung: „Spendet Blut!“