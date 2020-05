Nächtliche Warnung vor Raubüberfall

Hemer. Falsche Polizisten suchen weiterhin Opfer für ihre Betrugsmasche.

Mit der Warnung vor einem nächtlichen Raubüberfall sollte in der Nacht zu Donnerstag ein 59-jähriger Hemeraner getäuscht werden. Die Lügenstory eines falschen Polizisten nahm kurz nach Mitternacht die polizeibekannte Wendung. Demnach sei eine osteuropäische Einbrecherband gefasst worden. An diesem Punkt beendete das ausgesuchte Opfer das Gespräch. Statt sich auf die Täter einzulassen, benachrichtigte der Hemeraner die richtige Polizei.

Obwohl gerade in den vergangenen Monaten mehrere Täter gefasst oder sogar verurteilt wurden, läuft die Betrugsmasche mit den falschen Polizeibeamten weiter. Und immer wieder finden die Betrüger neue Opfer. Deshalb warnt die Polizei: Am Telefon keine Auskünfte geben über Vermögen, Wertgegenstände oder vorhandenes Bargeld. Am besten gleich auflegen. Die Täter gehen rhetorisch so geschickt vor und bearbeiten ihre Opfer, bis selbst Menschen auf die Forderung eingehen, die um die Masche wissen.

Ältere Menschen vorBetrugsmasche warnen

„Die echte Polizei nimmt weder Geld noch Wertsachen in Verwahrung. Im Zweifel mit Freunden sprechen, Nachbarn um Hilfe bitten und den Notruf wählen“, so der Rat der Polizei. Menschen mit älteren Verwandten, Bekannten oder Nachbarn sollten diese Betrugsmasche immer wieder thematisieren und davor warnen. Schon öfter wurden akute Betrügereien durch aufmerksame Nachbarn, Bankangestellte oder auch Taxifahrer verhindert.