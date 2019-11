Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Nein zu Gewalt an Frauen“ bekunden

Hemer.Der 25. November ist der internationale Gedenktag „Nein zu Gewalt an Frauen!“ Er geht auf den Todestag der drei Schwestern Mirabal zurück, die 1960 in der Dominikanischen Republik gefoltert, vergewaltigt und ermordet wurden. Gewalt gegen Frauen hat viele Gesichter. Häusliche Gewalt, Frauenhandel, Gewalt im Namen der Ehre und Genitalverstümmelung zählen dazu. Ein freies und selbstbestimmtes Leben für Frauen – ohne Gewalt und weltweit, das fordern deshalb die blau-bedruckten Fahnen ein, die am heutigen Montag auch vor dem Hemeraner Rathaus wehen.

Die Stadt Hemer schließt sich damit erneut der bundesweiten Kampagne der Menschenrechtsorganisation Terres des Femmes an, die von Jahr zu Jahr wachsende öffentliche Unterstützung findet. Im Märkischen Kreis ist das Thema „Gewalt gegen Frauen“ nicht zuletzt durch die Arbeit der „Runden Tische gegen häusliche Gewalt“ zunehmend in der Öffentlichkeit präsent. Hier engagieren sich Staatsanwaltschaft, Gerichte, Polizei, Frauenhäuser, Hilfeeinrichtungen, Beratungsstellen und Gleichstellungsbeauftragte gemeinsam dafür, dass häusliche Gewalt keine Privatangelegenheit bleibt und die betroffenen Frauen schnelle und unbürokratische Unterstützung erhalten. Rat und Hilfe vor Ort finden Betroffene in der „Frauenberatungsstelle MK Hemer“, die in das Alte Amtshaus, Hauptstraße 116, umgezogen ist. Ansprechpartnerin Birgit Reckermann, 02372/8440122. Tag und Nacht ist das Frauenhaus Iserlohn unter 02371/12585 erreichbar.