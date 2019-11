Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Ausstellungdes Kunstvereins

Hemer.Der Kunstverein eröffnet am Freitag, 22. November, um 18 Uhr die Ausstellung „Bilder, die Geschichten erzählen“ mit einer Lesung in den Räumen des Kunstvereins am Nelkenweg 1 in der Nähe des Grohe-Forums. Elf Künstlerinnen und Künstler stellen ihre Werke aus. Gezeigt werden Fotos, Gemälde und Skulpturen. Die Lesung wird von Ilona Kischa, Eva Tuz, Claus Karst und Heinz Schumacher gehalten. Die musikalische Begleitung übernimmt das Gitarrenduo Saitensprung. Weitere Öffnungszeiten der Ausstellung sind am Sonntag, 24. November, und Sonntag, 1. Dezember, jeweils von 14 bis 17 Uhr.