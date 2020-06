Neue Kurse der SIHK-Akademie

Hemer. Umschulungen und Qualifizierungen werden für Facharbeiter, Meister oder Techniker angeboten.

Die Technischen Bildungsstätten der SIHK-Akademie in Hemer, Hagen und Lüdenscheid haben vor kurzem ihren Lehrbetrieb wieder aufgenommen. Ab 1. Juli bietet die SIHK-Akademie laut einer Pressemitteilung in ihren Bildungsstätten in Hemer und Lüdenscheid jeweils eine dreimonatige Qualifizierung im Metall- und Kunststoffbereich an. Diese Qualifizierungen werden von der Agentur für Arbeit über einen Bildungsgutschein gefördert.

In Hemer stehen ab September drei Umschulungen auf dem Programm: Industriemechaniker/-in, Zerspanungsmechaniker/-in und Maschinen- und Anlagenbediener/-in. Für Menschen mit Migrationshintergrund möchte die SIHK-Akademie so bald wie möglich eine sprachgeförderte Qualifizierung anbieten. Im Abendbereich finden Schulungen statt, die sich in erster Linie an Facharbeiter, Meister oder Techniker richten. Im gewerblich- technischen Bereich sind das die Weiterbildungen zur Industriefachkraft für CNC-Technik, zur Industriefachkraft zur SPS-Technik und zur Industriefachkraft für Steuerungstechnik. Aufgeteilt sind die Lehrgänge in eine Grundstufe, eine Aufbaustufe und eine Anwenderstufe. Insgesamt zieht sich der Kurs über rund 250 Unterrichtsstunden an etwa 63 Abenden. Der Unterricht findet zweimal wöchentlich von 17 Uhr bis 20.15 Uhr statt, im September sollen die Kurse starten.