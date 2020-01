Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nicht in die Zuckerfalle tappen

Hemer. Wie Kinder Spaß an gesunder Ernährung entwickeln können und Eltern sie an diese heranführen können, erfahren Interessierte am Donnerstag, 23. Januar, von 14 bis 16 Uhr im Familienzentrum Stüps an der Uhlandstraße 20. Im Jahr verzehren Kinder etwa 51 Kilogramm Zucker, der sich in vielen Lebensmitteln verstecke, so die Ankündigung der Familienzentren. Weiter heißt es, dass Kinder, die sich schon früh eine ungesunde Ernährungsweise aneignen, auch später nicht gesund ernähren. Themen des Vortrags werden daher sein, wie Familien ihren Zuckerkonsum reduzieren können, wie Zuckerfallen entdeckt werden können.

Anmeldung nimmt Sandra Fritsch unter 02372/2592 oder unter 02372/5598968 entgegen.