Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nikolaus besucht „Tanztee 50plus“ des Seniorenbeirats

Hemer. Zum beliebten „Tanztee 50plus“ im Advent laden die Mitglieder des Seniorenbeirates für Sonntag, 8. Dezember, um 15 Uhr in das Jugend- und Kulturzentrum am Park an der Parkstraße 3 ein. Natürlich werden gemeinsam auch Weihnachtslieder angestimmt, bevor Nikolaus Emil Rumianek die Gäste des Tanztees unterhalten wird. Zu diesem Anlass soll auch für einen guten Zweck gesammelt werden. Ganz im Sinne des Festes der Liebe, wie es vom Seniorenbeirat heißt. Einlass ist um 14.30 Uhr. Der Eintritt beträgt fünf Euro, wobei Kaffee und Gebäck inklusive sind.