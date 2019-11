Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nikolaus wird in Apricke erwartet

Apricke. Auch in diesem Jahr kommt der Nikolaus nach Apricke. Er wird am Sonntag, 8. Dezember, um 15 Uhr im Bürgerheim am Riemker Weg erwartet. In stimmungsvollem Rahmen stehen weihnachtliche Geschichten, gemeinsames Singen und Spielen bei Kaffee und Kuchen auf dem Programm. Der Bürgerverein Apricke lädt alle Apricker und Freunde des Dorfes herzlich ein. Anmeldungen sind erforderlich: sandraundkristina@web.de.