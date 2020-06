Noch keine Besuche in den Kliniken

Hemer. Mindestens bis zum 15. Juni sollen auch in der Paracelsus-Klinik keine Krankenbesuche stattfinden. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Märkischen Kreises haben sich die heimischen Krankenhäuser auf diese Vorgabe geeinigt. Trotz sinkender Zahlen bei den Corona-Neuerkrankungen sei die Belastung in den einzelnen Krankenhäusern im Märkischen Kreis noch sehr hoch. Um in dieser Situation weiterhin eine Risikominimierung für Patienten, Besucher und Mitarbeiter der Krankenhäuser zu gewährleisten, sei eine Einhaltung des Besuchsverbotes weiterhin bis voraussichtlich 15. Juni erforderlich, so der Kreis. Wie bisher können aber Ausnahmefälle, beispielsweise Besuche auf Geburts- und Kinderstationen sowie auf Palliativstationen, im Vorfeld telefonisch abgestimmt werden. Für die psychiatrische Hans-Prinzhorn-Klinik gilt eine gesonderte Regelung.