Nun 32 Corona-Fälle: JuK stoppt offene Tür

Hemer. Eine Neuerkrankung ist in Hemer hinzugekommen, sieben Coronakranke sind genesen: So reduziert sich die Fallzahl auf 32. 63 Kontaktpersonen stehen unter Quarantäne. In den letzten sieben Tagen haben sich im Märkischen Kreis statistisch gesehen 105,1 Einwohner pro 100.000 neu angesteckt.

Aufgrund der Entwicklung der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Vorschriften im Rahmen der „Gefährdungsstufe 2“ (Inzidenz über 50) müssen die offenen Angebote des Jugendzentrums ausfallen. Damit ist der freie Zugang zum Jugendzentrum von montags bis mittwochs (13 bis 18 Uhr) vorerst nicht mehr möglich. Dies betrifft auch den bereits angekündigten Mädchentag am Donnerstag, 29. Oktober.