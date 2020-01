Deilinghofen. Das OLG hat entschieden, dass der Besitzer zweier Ferraris 35.000 Euro Schadenersatz bekommt, nachdem seine Autos durch Feuer beschädigt wurden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

OLG-Urteil: 35.000 Euro Schadensersatz

Der Vorfall liegt schon knapp drei Jahre zurück, aber am Oberlandesgericht (OLG) Hamm wurde jetzt das Urteil gesprochen. Das mag den Deilinghofer Besitzer zweier Ferraris gefreut haben, denn er hatte nach einem Brand, der am 16. Februar 2017 auf dem Nachbargrundstück ausgebrochen und sich auf seine Garage ausgebreitet hatte, 35.000 Euro Schadensersatz gefordert und war in einen Rechtsstreit über mehrere Instanzen gegangen.

Die Nachtruhe war für die Hemeraner Feuerwehr am 16. Februar 2017 um zwei Uhr morgens vorbei. Ein Anrufer hatte ein brennendes, frei stehendes Gartenhaus in der Straße Am Hollacker gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Kräfte an der Einsatzstelle brannte der Unterstand lichterloh, der direkt an mehrere Garagen einer Firma grenzte. Keine drei Meter entfernt befindet sich ein Wohnhaus. Der Löschzug Ost rückte ebenfalls aus. Die Löscharbeiten fanden unter Atemschutz statt und sorgten für eine starke Rauchentwicklung in Deilinghofen. Der Unterstand brannte komplett nieder. Zwei in der Garage abgestellte Ferrari wurden beschädigt. 20 Feuerwehrkräfte waren damals im Einsatz.

Das Oberlandesgericht in Hamm beschäftigte sich am vergangenen Mittwoch mit diesem Fall und gab dem Ferrari-Besitzer mit seinen „liebevoll gepflegte Luxuskarossen“ Recht, wie Hans Funke, Vorsitzender des 24. Zivilsenats am Oberlandesgericht (OLG) Hamm, erklärte. Sein Nachbar, so die Richter, habe beim Bau des Unterstandes einen „bauordnungsrechtlichen Mindestabstand von drei Metern“ nicht eingehalten.