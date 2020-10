Kirche Orgelkonzert in der Pfarrkirche abgesagt

Hemer. Eine kleine Orgelkonzertreihe wollte der Förderkreis Haus Hemer am Sonntag, 4. Oktober, in der Pfarrkirche St. Peter und Paul starten. Den Beginn sollte Dr. Christian Vorbeck, Dekanatskirchenmusiker in Witten, machen. Das Konzert muss jedoch abgesagt werden und wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.