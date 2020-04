Ostergrüße aus dem Kollegium

Hemer. In der Wilhelm-Busch-Schule hoffen die Lehrer, ihre Schüler bald wieder zu sehen. Zu Ostern haben sie sich etwas Schönes einfallen lassen.

Mit einer schönen Idee grüßen die Lehrerinnen und Lehrer der Wilhelm-Busch-Schule ihre Schüler. Sie haben eine Ostergruß-Collage erstellt, die sie ihren Schützlingen schicken. „Die Zeit der Schulschließung jetzt in der Corona-Krise ist für unsere Schülerinnen und Schüler eine kontaktarme Zeit. Die alltäglichen Abläufe, die Tagesstrukturen ändern sich für sie, auf einen Schlag und müssen neu gefunden werden“, erklärt Schulleiter Thomas Wosnitza. Das Lernen in der Klassengemeinschaft verlagere sich auf das Arbeiten an den Lernpaketen zu Hause ohne die direkte Unterstützung der Lehrerin und des Lehrers, sagt er weiter. „Uns als Kollegium der Wilhelm-Busch-Schule in Hemer ist es ganz wichtig, den Kontakt zu unseren Schülerinnen und Schülern zu halten, ihnen zu zeigen, dass wir auch jetzt für sie da sind, wir sie vermissen und wir uns sehr wünschen, bald wieder mit ihnen zusammen Schule zu machen“, so Wosnitza.

Der momentane Austausch mit den Schülern und ihren Eltern vollzieht sich in der Corona-Krise über Telefonate und gegenseitiges Mailen. Die Homepage der Wilhelm-Busch-Schule in Hemer (www.wbs-hemer.de) bietet für alle die aktuellen Informationen zur Schule in dieser Krise. Auch der Ostergruß ist auf der Homepage zu finden.

Das Kollegium sieht diese Collage ein weiteres Zeichen der Verbundenheit zwischen Lehrern, Schülern und den Eltern.