Pflege und Job nur schwer zu vereinbaren

Hemer . Die Folgen der Corona-Pandemie fordern pflegenden Angehörigen derzeit immens viel ab. Die Pflegeberatung des Märkischen Kreises bietet kostenlose Unterstützung an. Rund drei Viertel der Pflegebedürftigen im Märkischen Kreis leben zu Hause. Die meisten von ihnen werden allein durch Angehörige versorgt. Durch den Wegfall wichtiger Entlastungsangebote wie der Tagespflege, stehen gerade berufstätige Angehörige vor dem Problem, die Pflege des Angehörigen und die beruflichen Verpflichtungen miteinander vereinbaren zu müssen. In diesen Fällen können pflegende Angehörige die folgenden gesetzlichen Freistellungsmöglichkeiten in Anspruch nehmen:

Pflegeberatung informiertüber die Möglichkeiten

Kurzzeitige Arbeitsverhinderung für zehn Tage: Dabei können Berufstätige in einer akuten Pflegesituation kurzzeitig von der Arbeit freigestellt werden, um die Pflege neu zu organisieren. Pflegezeit für bis zu sechs Monate: dabei wird die Arbeitszeit reduziert oder vollständig pausiert, um ein pflegebedürftiges Familienmitglied zu pflegen. Familienpflegezeit für bis zu zwei Jahre: dabei kann die wöchentliche Arbeitszeit auf 15 Stunden reduziert werden.

Bei Fragen zu den Freistellungsmöglichkeiten und zur Pflege können sich Betroffene durch die Pflegeberatung unter 02352/966-7777 oder per E-Mail pflegeberatung@maerkischer-kreis.de kostenlos beraten lassen.