Training Pilates-Kurs für Einsteiger an der VHS

Hemer. Das Trainingskonzept „Pilates“ findet immer mehr Anhänger und deshalb startet am Dienstag, 3. März, ein einführender VHS-Kurs. Fünfmal findet das Pilates-Training von 11 bis 12 Uhr im Entspannungsraum der Volkshochschule in Hemer, Nelkenweg 5-7, statt. In dem Kurs erlenen die Einsteiger das „Powerhouse“ sowie ein Programm aus Kräftigungs- und Dehnübungen, das die Körperhaltung verbessern soll. Interessierte erhalten unter 02373/947130 weitere Information.