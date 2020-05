Polizei stoppt Speed-Pedelec-Fahrer

Hemer. Geschwindigkeitskontrollen der anderen Art machte die Polizei am Montag in Hemer. Einen rasanten Pedelec-Fahrer stoppten Beamte des Verkehrsdienstes Iserlohn am Vormittag an der B 7. Dieser war zuvor durch seine auffällig hohe Geschwindigkeit bei mühelosem Trampeln im Bereich der B7 aufgefallen. Bei der Kontrolle fiel den Beamten ins Auge, dass der Geschwindigkeitssensor des Pedelecs manipuliert worden war. Durch diese Manipulation konnte der Fahrer mit Hilfe des Elektromotors deutlich höhere Geschwindigkeiten als die erlaubten 25 km/h fahren. Hierdurch wurde aus dem Pedelec ein Speed-Pedelec. Wie die Polizei mitteilt, muss für dieses eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen werden. Der Fahrer war sich über diese nicht zulässigen Veränderungen durchaus bewusst und zeigte sich einsichtig. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.