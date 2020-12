Polizei warnt vor Betrügern an Haustüren

Hemer. „Achtung, Betrüger und Diebe wollen ins Haus!“, warnt die Polizei. In Hemer gaben sich Anrufer als Mitarbeiter von Energieunternehmen aus. In Lüdenscheid klingelten sie als angebliche Telekom-Bedienstete an mindestens einer Haustür. Ihr Prinzip: Klingeln, täuschen, ausnehmen.

In der Bergstadt hatten sie mit diesem Täuschungsmanöver am Dienstag Erfolg. Zwei Unbekannte klingelten gegen 11.45 Uhr bei einem Senior im fortgeschrittenen Alter. Sie brachten ihn sogar dazu, ihnen seinen Tresor zu öffnen. Daraus entwendeten die Unbekannten Schmuck und Bargeld. Nachdem das Opfer den Diebstahl bemerkt hatte, rief es die Polizei. Die leitete sofort eine Nahbereichsfahndung ein - leider ohne Erfolg.

Angebliche Mitarbeitervon Energieversorgern

Bereits am Montag meldeten sich angebliche Mitarbeiter von Energieversorgern bei älteren Hemeranern. Sie boten an, für ein „persönliches Beratungsgespräch“ vorbeizukommen. Anzeigen von Opfern liegen der Polizei nicht vor. Die Polizei warnt davor, Fremde in die Wohnung zu lassen. Zu oft nutzen Täter eine falsche Identität, um Wohnungen nach Wertsachen zu durchsuchen. Immer wieder lassen sich zudem Opfer zu Verträgen oder auch nur Unterschriften bewegen, die sie nachher bereuen. Die Polizei rät: „Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Verlangen Sie von angeblichen Amtspersonen oder Beauftragten einen Ausweis. Rufen Sie im Zweifel die entsprechende Behörde (oder Pflegedienst/-Kasse,Vermieter, Energie-Versorger) an. Dazu ist es hilfreich, sich eine Liste mit den wichtigsten Telefonnummern ans Telefon zu legen. Und informieren Sie die Polizei!“