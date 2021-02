Polizei warnt vor Dieben in Supermärkten

Hemer. Die Polizei warnt weiter eindringlich vor Taschendieben in Supermärkten, denn die Serie der Taschendiebstähle reißt nicht ab. Auch in Hemer gab es wieder zwei Fälle. Die professionell agierenden Täter weichen vermutlich aus den großstädtischen Einkaufszonen aus. Dort finden sie keine Opfer mehr. Stattdessen suchen sie massiv Lebensmittelgeschäfte in ländlichen Regionen auf, so die Polizei.

Am Montag wollte eine 59-jährige Frau um 12.45 Uhr an der Kasse eines Discounters an der Elsa-Brandström-Straße ihre Einkäufe bezahlen. Doch sie griff in ihrer Handtasche ins Leere: Die Geldbörse war weg. Den Diebstahl hatte sie nicht bemerkt. Bereits am Samstag gegen 11.30 Uhr wurde eine 61-jährige Frau in einem Discounter an der Bahnhofstraße bestohlen. Sie hatte kurz zuvor Geld an einem Automaten abgehoben. Sie konnte sich nur noch erinnern, dass sich mehrere Personen am Gemüsestand an ihr vorbei gedrängelt hätten. Erst an der Kasse bemerkte sie, dass ihr Geld weg war.

Wertsachen eng amKörper tragen

Die Opfer haben nicht nur den Verlust ihres Bargeldes zu beklagen. „Manche Opfer machen es den Tätern leicht, gleich ein zweites, drittes oder viertes Mal abzukassieren. Vor allem ältere Menschen stecken einen Zettel mit der PIN neben die Bankkarte ins Portemonnaie. Oder sie notieren die Nummer gleich direkt auf der Karte. Immer wieder passiert es so, dass die Täter dann direkt am nächsten Geldautomaten die Konten ihrer Opfer plündern, bevor die den Diebstahl überhaupt bemerkt haben“, berichtet die Polizei. Deshalb macht ein umgehendes Sperren der gestohlenen Kredit-, Bank- oder Kundenkarten Sinn - zumal nicht bei allen Einkäufen überhaupt die PIN abgefragt wird. Die Polizei wiederholt ihre dringende Aufforderung, Wertsachen dicht am Körper zu tragen.