Ponderosa Dancers: Tanzschuhe geschnürt und ab auf die Linie

Hemer. Die Ponderosa Dancers haben ein tolles Hobby: Den Linedance. Zweimal die Woche tanzen sie gemeinsam auf der Linie und in der Formation.

Auch wenn der Wilden Westen weit entfernt ist, die Leidenschaft für den klassischen Line Dance brennt bei den Ponderosa Dancers lichterloh. Synchron bewegen sich die Damen nach vorne und zur Seite, manchmal schaut die eine oder andere Tänzerin zu ihrer Nachbarin oder in die Gruppe, ob alle noch im Takt sind und sich beim Tanzen noch gleichzeitig bewegen. Darauf kommt es beim Line Dance an, und wenn sie die Choreografien verinnerlicht haben, ist das auch gar kein Problem. Alle Frauen strahlen über das ganze Gesicht, denn sie alle verbindet die Leidenschaft für dieses besondere Hobby. Ein einheitliches Auftreten scheint ein Muss zu sein, denn die Frauen tragen alle ein blaues T-Shirt, eine dunkelblaue Jeans und schwarze Schuhe. Es gibt aber verschiedene Outfits, unter anderem blaukarierte Blusen.

Seit 2008 gibt es die Hobbytanzgruppe bereits. Zunächst trainierte die Gruppe auf dem Mesterscheid, bevor sie 2018 in das Schützenheim Deilinghofen am Balver Weg umzog. Hier treffen sich die bis zu 15 Personen im Alter von 24 bis 70 Jahren zwei Mal pro Woche, um Spaß mit dem gemeinsamen Hobby zu haben. Jeweils montags um 17.30 Uhr und donnerstags um 18 Uhr kommen die 14 Frauen und der einzige Mann als „Hahn im Korb“ zusammen. Nicht immer sind alle dabei, da viele auch durch Schichtdienst gebunden sind.

Neue Mitglieder sind bei den Ponderosa Dancers herzlich willkommen

Es wird dann meist so lange geprobt, wie alle Lust haben. Auch sitzen die Mitglieder teilweise danach noch gemütlich zusammen, so dreht sich nicht nur alles um den Tanz auf der Linie. Neue Mitstreiter sind den Ponderosa Dancers jederzeit herzlich willkommen. Wer Spaß an dieser Form der Bewegung hat, kann einfach vorbeikommen und direkt mittanzen.

Ganz ohne Partner wird dabei von Countrymusik bis zu modernen Hits aus den Charts in Linien oder Gruppenformationen getanzt. Die Tänzer stehen in Linien neben- und hintereinander. Dabei können die Tänze aus 20 recht leichten, aber auch schon einmal über 100 etwas schwereren Tanzschritten bestehen. Der Line Dance eignet sich sowohl für Männer als auch Frauen jedes Alters. Ganz klar stehen der Spaß und die Freude an der Bewegung im Vordergrund

Kleine Auftritte haben die Tänzer auch bei Geburtstagspartys

Öffentliche Auftritte sind seltener, auch wenn die Hemeraner Gruppe auch mal für Geburtstagspartys gebucht wird, um dort aufzutreten. Damit die Gruppe auch nach außen als eine Einheit zu erkennen ist, wurden Tanzbekleidung mit Aufschrift und Logo gedruckt. Ab und zu machen sich Tänzer auf den Weg zu verschiedenen Festivals, das zeigen auch beeindruckende Fotos auf der Homepage der Tänzer (www.ponderosa-dancers.de).

Gute Kontakte pflegen die Ponderosa Dancers zu anderen Line Dance-Gruppierungen im Umkreis. Gerne unternehmen die Mitglieder gemeinsam mal Fahrten, was zeigt, das sich alle gut verstehen.

Wer Interesse hat sich den Ponderosa Dancers anzuschließen, findet auf der Homepage Ansprechpartner. Die Line Dancer möchten anderen ermutigen, vorbeizuschauen: Glatte Schuhe und etwas zu trinken sollten zu den Proben mitgebracht werden, und natürlich eine Portion gute Laune. Der nächste Termin für die Tanzgruppe ist der 28. März. Da nehmen die Hemeraner Line Dancer am dritten „Country & Catalan Style Event“ teil, das in der Gemeindehalle Echthausen in Wickede stattfindet.