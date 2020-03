Punk-Veranstaltung soll sich wiederholen

Hemer. Die Premiere der Benefizaktion, zu der die Band „Headshrinker“, der Wispa-Verein und der Westiger Lokvogel am Samstagabend unter dem Titel „Headshrinker and Friends“ in den Lokvogel einluden, war ein voller Erfolg Die Veranstaltung war sehr gut besucht und die Kneipengänger standen dicht an dicht, um der Musik zu lauschen und sich dabei das oder andere Pils oder ähnliches zu genehmigen.

„The Life Tonight“ und „4spurig“ als Vorband

Neben „Headshrinker“ standen noch zwei weitere Bands auf der Bühne: „4spurig“ aus Hemer und „The Life Tonight“, die eigens aus Bottrop angereist waren. Der Eintritt zum Konzert, bei dem die Bands und auch die Technik komplett auf eine Gage zu Gunsten des guten Zwecks verzichteten, war frei. Immer wieder kreiste aber der Hut, um Spenden zu sammeln. Außerdem hatte der Wispa-Verein im Biergarten einen Grillstand aufgebaut und verkaufte den Konzertbesuchern gespendete Grillwürstchen und Salat als Beilage.

Am Ende des Abends konnte sich der Hemeraner Mittagstisch „Iss mit“ über eine Spende von 450 Euro in seiner Kasse freuen. Einige der fleißigen Damen, die montags im Jugend- und Kulturzentrum Essen ausgeben, waren sogar beim Benefizkonzert anwesend.

Mit Indie Rock aus dem Sauerland eröffnete „4Spurig“ den Abend. Das Quartett bot experimentellen Deutsch-Rock mit verschiedenen Einflüssen dar. Weiter ging es dann mit „The Life Tonight“ und Post-Hardcore sowie Melodic Punkrock, den die fünf Jungs aus Bottrop mit jeder Menge Leidenschaft darboten. Danach hieß es Bühne frei für die Initiatoren des Benefizkonzertes. Die fünf Musiker der heimischen Band „Headshrinker“ begeisterten dann abschließend mit purem Rock’n’Roll aus verschiedenen Jahrhunderten.

Patrick Heß, Sänger der Band „Headshrinker“, zeigte sich angesichts der Resonanz sehr begeistert und verriet im Gespräch mit der Heimatzeitung, dass es keine einmalige Veranstaltung bleiben soll. „Wir wollen zukünftig jedes Jahr einmal zu einem Benefizkonzert einladen“, so Heß. „Headshrinker and Friends“ will dabei abwechselnd soziale Projekte und Gruppen in der Umgebung unterstützen.