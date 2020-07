Radtour nach Drüpplingsen mit Picknick

Hemer/Menden. Der ADFC Menden veranstaltet im Sommer wieder seine beliebte Picknick-Radtour zum Binkesberg bei Drüpplingsen. Dabei gelten die Abstands- und Hygieneregeln der Coronaschutzverordnung, die weiterhin auch die Anlage einer Teilnehmerliste erforderlich macht. Auf einem ausreichend großen Gartengrundstück wird ein selbst organisiertes Picknick abgehalten. Während des Treffens wird der ADFC einen Sonderpreis des Stadtradelns verleihen.

Anmeldung bis Freitag ist zwingend erforderlich

Gestartet wird am Sonntag, 12. Juli, um 10 Uhr am Bahnhof Menden. Die Teilnahme ist nur möglich nach rechtzeitiger Anmeldung. Bei größerer Beteiligung ist aus Sicherheitsgründen die An- und Rückfahrt in kleineren Gruppen möglich, auf Wunsch auch mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Die Rückfahrt ist ab 13.30 Uhr geplant. Die Strecken werden insgesamt zwischen 30 und 50 Kilometer betragen. Herzlich willkommen sind zum ersten Mal in Corona-Zeiten auch wieder Nichtmitglieder und Gäste. Grundvoraussetzung ist jedoch für alle die verbindliche Anmeldung bis spätestens 10. Juli, 18 Uhr, mit Angabe von Name, Vorname, Telefon oder Mail-Adresse unter 02373 390575 oder email: guenther.reichle@adfc-mk.de.