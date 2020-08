Rasantes Spiel ohne Helm und Schutzpanzer

Nach dem Training stärkten sich die "Cave-Bears" am Jugend- und Kulturzentrum

Hemer. Kinder und Jugendliche lernen in einem Wochenendcamp der „Cave-Bears“ Flag-Football kennen und lieben.

Flag-Football als neue Sportart haben Kinder und Jugendliche in einem Wochenendcamp kennengelernt. Dennis Fidler vom Fachdienst Kinder- und Jugendförderung der Stadt Hemer und Christian Martello (Headcoach U16 TuS Iserlohn Titans) haben 20 Kindern und Jugendlichen im Alter von acht bis 16 den Sport vermittelt und zum Abschluss im Jugend- und Kulturzentrum am Park übernachtet.

Flag-Football ist vielen Menschen in Deutschland noch eher unbekannt. Der besondere Reiz daran ist für Kinder- und Jugendliche, dass im Flag-Football fast alle Regeln des American Football gelten, jedoch eine Sache anders ist: Auf das Stoppen des gegnerischen Angriffs mit Vollkontakt, das footballtypische „Tacklen“, wird verzichtet. Darum ist auch keinerlei Schutzausrüstung nötig. Um das Ende des Spielzugs zu erreichen, müssen die abwehrenden Spieler gewandt sein und die am Gürtel des Ballträgers befindliche „Flags“ abreißen. Gelingt dies, sind sie selbst wieder mit einem Spielzug dran.

Wöchentliches Training aufder Jedermannswiese

Stolz blicken Verantwortliche und Teilnehmer auf das kürzlich beendete Camp-Erlebnis. Los ging es mit Theorie-Einheit: Dabei halfen insbesondere Videobeispiele, ehe der praktische Teil auf der Jedermannswiese in Deilinghofen eingeläutet wurde. Aufwärmtraining, Drills üben, in kleinen Wettkämpfen antreten und dann endlich Flag-Football in unterschiedlichen Teams mit- und gegeneinander spielen.

Unterbrechen konnte die Begeisterung der Cave Bears ausschließlich eine Eispause. Abends, zurück im JuK, genossen die Football-Spieler Gutes vom Grill und andere von der Elternschaft vorbereitete Leckereien. Ein kleines Kino und eine virtuelle Football-Konsolen-Simulation rundeten den Abend und das Camp ab.

Wer das Schnupper-Camp verpasst hat, kann weiterhin am wöchentlichen Training teilnehmen: Die Hemer Cave Bears trainieren Donnerstags von 17.15 bis 19.15 Uhr derzeit häufig auf der Jedermannswiese in Deilinghofen. Falls noch ein Kind Interesse hat, kann es entweder vor Ort Kontakt knüpfen oder sich bei Dennis Fidler und Coach Martello (coach.martello@titans.zone) melden.