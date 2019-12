Deilinghofen/Landhausen. In Deilinghofen und Landhausen bieten Vereine mit ihrem Baumverkauf einen adventlichen Dorftreff an.

Regen kann die Baumsuche nicht trüben

Auch wenn es schüttet und stürmt, ein Weihnachtsbaum muss her. So trotzten am Samstag viele Familien der Wetterkapriolen, denn so langsam aber sicher sollte man sich für das heimische Wohnzimmer einen Weihnachtsbaum sichern, schließlich ist es bis zum Fest nicht mehr allzu lange hin. Viele Familien verbanden den Baumkauf am Wochenende mit dem guten Zweck und nachbarschaftlichen Treffen. Am dritten Adventswochenende gab es in Deilinghofen und Landhausen Tannenbäume und mehr.

In Hemers Osten hatten die Fördervereine der Grundschule Deilinghofen und des evangelischen Kindergartens Deilinghofen gemeinsam zum traditionellen Weihnachtsbaumverkauf auf das Gelände der Firma Fintec an der Englandstraße eingeladen. Und bereits in den Morgenstunden direkt nach dem Öffnen der Tore herrschte reges Treiben, wollte doch jeder Besucher die größtmögliche Auswahl haben, wobei es wahrlich genug Auswahl gab. Rund 200 Fichten und Nordmanntannen vom Hof Tillmann aus Grübeck wurden zum Verkauf angeboten. Trotz der Frostschäden im Frühjahr konnten tolle Bäume an den Mann gebracht werden.

Familienrat sucht denschönsten Tannenbaum

Die Kundschaft nahm sich bei der Auswahl reichlich Zeit. Von jeder Seite wurden die Bäume begutachtet, bevor im Familienrat die Entscheidung getroffen wurde. Mit eingenetzter Tanne konnte dann der Heimweg angetreten werden. Aber nicht ohne sich vorab zu stärken. Mit Kinderpunsch und Glühwein wärmten sich die Besucher. Zudem wurden Würstchen und Waffeln angeboten, hierfür hatten Bäckerei Holve und Café Heermann den Teig spendiert. Erstmals gab es dieses Jahr auch kandierte Paradiesäpfel mit und ohne Schokolade für den süßen Zahn. Und das alles für den guten Zweck, teilen sich die beiden Förderverein doch den Erlös.

Dorftreffen in Landhausenbei Reibeplätzchen

Weihnachtsbaumverkauf TV Landhausen Foto: Annabell Jatzke / Annabell jatzke

Und auch beim TV Landhausen wurden am Samstag eifrig Weihnachtsbäume ausgesucht. Zum nunmehr vierten Mal bot der Turnverein die Tannen auf dem Vereinsgelände Am Osterbrauck an. Dass das Wetter nicht mitspielte und es immer wieder Regenschauer gab, tat der Veranstaltung keinen Abbruch. Im Angebot waren Weihnachtsbäume aus dem heimischen Sauerland. Ob Nordmanntannen, Blaufichten oder Fichten, jeder konnte hier unter 175 Bäumen sein Lieblingsbäumchen in verschiedenen Größen finden.

Und wenn dann der perfekte Baum ausgesucht und eingenetzt war, wartete noch ein besonderes Bonbon auf die Käufer: Der TV Landhausen bot einen kostenlosen Bringservice nach Hause an. So blieb das eigene Auto sauber. Während sich Familien somit über den Transport keine Gedanken machen mussten, konnten sie stattdessen rund um die Feuertonne verweilen. Reibekuchen, Bratwurst sowie die üblichen Heiß- und Kaltgetränke waren höchst willkommen. Dass viel verzehrt wurde, freute den Vorsitzenden Thomas Schaefer, kommt der Erlös doch dem Verein zu Gute. Bei einer eigenen Vereinsturnhalle ist jeder Euro immer gern gesehen.