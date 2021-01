Rodelspaß in Ihmert

In den Höhenlagen wie hier in Ihmert testeten erste Rodler die dünne Schneedecke.

Hemer Der Schnee liegt noch nicht so hoch, aber das Rodeln macht vielen in Ihmert dennoch Spaß.

Grashalme und Maulwurfhügel ragen noch aus dem Schnee, doch für die erste Schlittenfahrt reicht die weiße Pracht in den Höhenlagen bereits, schließlich sind die Rodler nach schneearmen Wintern nicht anspruchsvoll. Nachdem am Wochenende winterliche Spaziergänge bei einer allerdings noch zu spärlichen Flockenschicht viele Bürger ins Freie lockten, waren nach den leichten Schneefällen in der Nacht am Montag auch die Rodelwiesen bevölkert.

Allerdings waren die Möglichkeiten je nach Höhe des Grases noch sehr unterschiedlich. Auf der beliebten Rodelwiese in Frönsberg bremsten noch zahlreiche Halme die Abfahrt, einige Unentwegte wagten es dennoch. Vor allem bei der Abfahrt auf Autoschläuchen scheint die Schneehöhe jedoch keine Rolle zu spielen. Gleiches galt auch für die steile Wiese im Ihmerter Stuken. Besser waren die Verhältnisse an der Westendorfstraße, wo bereits rasante Abfahrten möglich waren. Platz und Abstand gab es dort noch reichlich, denn die „Pisteneröffnung“ hatte sich noch nicht bis ins Flachland herumgesprochen.